Sipas studimeve të reja një dush vlen më shumë se aktiviteti fizik

Nëse ajo që preferoni më shumë të bëni është të rrini shtrirë në një vaskë me ujë të ngrohtë kemi një lajm të mirë për ju! Studimet e fundit kanë treguar se organet e trupit tonë duke marrë nxehtësi mund të djegin disa kalori dhe jo pak por shumë!

Studiuesit në Universitetin Loughborough donin të shihnin se çfarë do të ndodhte kur ata të ngrinin temperaturën e trupit bazë me një shkallë. Pjesëmarrësit bën një dush një orë në ujë në 40gradë celcius. Ata gjithashtu hipën një biçikletë për një orë duke bërë ushtrime pa ndërprerje. Disa nga rezultatet nuk ishin tmerrësisht të habitshme: pjesëmarrësit dogjën më shumë kalori hipur në biçikletë.

Megjithatë, studiuesit zbuluan se duke u njomur në një banjë të nxehtë për një orë ata kishin djegur 130 kalori: ekuivalenti i një shëtitje prej 30 minutash. Mesa duket nuk është nevoja të dilni 30 inuta por bëni një dush me ujë të nxehtë në këtë koha kështu do të jeni gati për në punë të nesërmen dhe me 130 kalori më pak./Living