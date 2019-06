Opozita e re voton pro nismës së PS për shkarkimin e Ilir Metës

Ka perfunduar mbledhja e konferences se kryetareve ne kryesine e kuvendit. Opozita e re ka votuar pro nismes se PS per mbajtjen e mocionit me debat per shlarkimin e presidentit Ilir Meta.

Debati do zgjasë 5 orë dhe do ndahet në mënyrë proporcionale mes grupeve parlamentare. Koha më e gjatë do i takojë grupit të PS-së.

Kërkesa u miratua me konsensus mes anëtarëve të mazhorancës dhe opozitës së re parlamentare.

Deputetet Myslim Murrizi dhe Ralf Gjoni kane deklaruar dje se vota e tyre lidhur me shkarkimin e presidentit eshte e kushtezuar me ndryshimin e sistemit zgjedhor.

Per shkarkimin e presidentit duhen 93 vota te cilat PS e vetme nuk i ka cka e ben te detyrueshme mbeshtetjen e nismes nga deputetet e rinj te opozites qe hyne ne parlament pas djegies se mandateve nga LSI dhe PD./ lajmifundit.al