A ke frikë nga Reforma në Drejtësi? Meta: Rama e di, unë s’kam frikë nga asgjë

Presidenti Ilir Meta i është përgjigjur në konferencën për shtyp edhe pyetjes së gazetarëve nëse ka frikë nga Reforma në Drejtësi.

Gazetari: Rama thotë ke frikë nga Reforma në Drejtësi?

Meta: Kam unë frikë?

Unë skam frikë nga asgjë këtë e di Rama. E di edhe Ambasada Amerikane.

Unë kam frikë nga përgjegjësia që kam para popullit shqiptar dhe detyra që kam. Dhe detyra që kam sot është shumë e lartë. Dhe meqë jemi te Reforma në Drejtësi, Reforma në drejtësi u miratua me konsensus dhe nëse ka një rekomandim pozitiv sot për Shqpërinë, Shqipëria e ka për shkak të luftës dhe imponimit të tim dhe të forcës politike që përfaqësoja, se Shqipëria as rekomandimin për negociatat nuk do ta kishte sot”