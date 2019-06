The Guardian për Shqipërinë: Cdo muaj ndodh nga një skandal, shkarkimi i Metës thellon krizën

Gazeta britanike The Guardian ka shkruar një artikull reth situatës më të fundit në Shqipëri, ku thekson se Presidenti Ilir Meta ka bërë thirrje që zgjedhjet lokale të qershorit të shtyhen ndersa kryeministri Edi Rama këmbëngul të shkojë përpara pa opozitën, duke thënë se nuk dëshiron të shpërblejë protestat në rrugë.

The Guardian thekson se këtë javë kanë nisur diskutimet për të ndërmarrë një votim në Parlament për të shkarkuar Presidentin, duke e zhytur vendin në një krizë të plotë kushtetuese, ndërsa debatet për pranimin e vendit në BE janë temë qendrore.

“Pak muaj kalon pa një skandal të ri që lidh ata që janë pranë pushtetit me figura kriminale. Një ish-Ministër i Brendshëm së shpejti pritet të dalë në gjyq për akuzat për trafik droge. Javën e kaluar, tabloidi gjerman Bild publikoi kaseta me përgjime, në të cilat dëgjohet një figurë famëkeqe e botës së krimit, duke diskutuar për zgjedhjet e vitit 2017 me dy kryebashkiakë nga Partia Socialiste e Ramës”, shkruhet në artikull.

Ne nje deklarate, kryeministri Edi Rama pranoi për “Guardian” se Shqipëria ka ende probleme me korrupsionin dhe krimin, por këmbënguli se qeveria e tij po ndërmerr hapa real për ta luftuar atë dhe se kërkonte ndihmën e BE-së.

Gjyqësori i është nënshtruar një procesi verifikimi, ndërsa agjencia e kufirit e BE-së, Frontex ka nisur misionin e saj të parë jashtë BE-së në Shqipëri, për të ndihmuar në luftën kundër krimit ndërkufitar.

Gazetari Shaun Walker e mbyll shkrimin me thenien: “Ndërkohë që mbështetja ndërkombëtare për Ramën është dobësuar gjatë kohës së qëndrimit të tij në detyrë, teksa përshtypja e luftës kundër korrupsionit është thjesht kozmetikë. Ndërkohë, pak vëzhgues neutralë besojnë se Partia Demokratike është më pak e “kalbur” nga skandalet e blerjes së votave dhe lidhjeve shqetësuese ndaj krimit”.

“Ne duhet të ndryshojmë më shumë se qeveria. Ne kemi nevojë për një sistem të ri, një zgjidhje për dekadat e ardhshme “, tha Blendi Fevziu, gazetar veteran që ka ndjekur zhvillimet më të vështira politike në vend.