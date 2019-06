Shtyrja e zgjedhjeve, ish-prokurori Ulsi Manja reagon për dekretin e Metës

Deputeti i PS Ulsi Manja ka reaguar ne lidhje me vendimin e presidentit Ilir Meta per shtyrjen e zgjedhjeve lokale.

Manja i cili ka qene me heret prokuror dhe qe drejton Komisionin e Ligjeve thekson se zgjedhjet do te mbahen me 30 qershor.

Reagimi i Manjes: Kemi treguar dhe vazhdojmë të tregojmë se nuk ndalemi përpara asnjë çmëndurie!

Jemi çdo ditë dhe më të vendosur për atë se cfarë kërkojmë nga vetja dhe besojmë se përgjigjen e çdo qytetari do ta marrim në datën 3️⃣0️⃣ qershor!

Nuk ka më kohë për tu kthyer pas! Tashmë është koha për të ndërtuar të ardhmen për familjet tona.