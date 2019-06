Kryeministri Edi Rama qendroi në Dibër ku së bashku me kandidatin socialist për këtë qytet, është shprehur edhe një herë se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor.

Në kohen kur Rama po fliste para elektoratit të tij, mes turmës, u dëgjua nje qytetar duke bërtitur: ‘Rama ik’.

Kryeministri me ironi i është përgjigjur, “Po, po… Do iki, do iki”, duke vijuar më tej fjalimin e tij.

