Një çift në lidhje të pazakontë, modelja me një 54 vjeçar invalid

Një çift me një dallim në moshë prej 28-vitesh bëjnë jo pak përshtypje kur dalin së bashku në publik. Për më tepër që ajo është një modele ndërsa ai është një 54 vjeçar i cili lëviz me një motor për invalidët.

Mason Reese, 54 vjeç dhe Sarah Russi, 26 vjeç, nuk duken si çifti i zakonshëm që sytë janë mësuar të shohin.

Mason, nga Nju Jorku, tregon: “E vërteta e çështjes është që unë kur pashë këtë vajzë të re, modele, 26 vjeçare nuk mendova aspak se ajo do të binte në dashuri me mua. Dhe kur ajo fillimisht shprehu interesin për të qenë në një marrëdhënie me mua, isha vërtet i tronditur nga kjo gjë”.

Modelja e re shprehet: “Jam shumë e lumtur me Masonin. Nuk kam nevojë të jem me të për paratë e tij”.

Mason shtoi: “Sarah kurrë nuk më ka kërkuar lekë. Ajo më ka blerë dhurata të bukura dhe ka kaluar kohë me mua dhe njëkohësisht shpenzonte edhe lekë për mua dhe ndaj mendoj se nuk është paraja çelësi i marrëdhënies sonë”