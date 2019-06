Horoskopi ditor: 9 qershor 2019

Dashi

Dashuria: Mos nxitoni sot në marrjen e vendimeve, veçanërisht në lidhje me dashurinë. Shpejtësia shpesh është një këshilltar i keq dhe mund t’ju çojë në vendime të gabuara, që më vonë mund të pendoheni. Për beqarët është një ditë e mirë për takime.

Puna: Sot njerëzit që punojnë me ju do të jenë më intruziv se zakonisht. Mundohuni t’i mbani ata afër, por mos e teproni.

Demi

Dashuria: Një person që nuk e keni parë për një kohë të gjatë mund të kthehet në rrugën tuaj. Jini të kujdesshëm, ndonjëherë kët takime mund të jenë të rrezikshme. Disa situata sot do të bëhen më të qarta dhe madje edhe beqarët do të gjejnë rrugën e tyre.

Puna: Disa probleme në punë mund ta bëjnë këtë periudhë të duket negative, por është vetëm një moment kalimtar.

Binjakët

Dashuria: Partneri mund të jetë me të vërtetë i interesuar për një sqarim, vetëm ju nuk do të ecni përpara. Mos e humbisni një mundësi të çmuar për të bërë paqe. Beqarët do të duhet të dallojnë miqësitë, ka ardhur koha për të bërë një pastrim të mirë.

Puna: Ji tolerant sot me ata përreth jush. Nëse projektet tuaja nuk përputhen me ato të të tjerëve, mos e bëni këtë problem.

Gaforrja

Dashuria: Fillimi i mrekullueshëm për ditën me Jupiterin në pamje të mirë, ju keni planetët në anën tuaj. Megjithatë, Venusi fshihet dhe kjo mund të krijojë disa probleme në nivelin sentimental. Nëse jeni vetëm, mos lejoni që të jeni të dekurajuar dhe të ecni përpara.

Puna: Organizoni ditën tuaj në mënyrën më të mirë duke u përpjekur të angazhoni angazhimet e punës dhe angazhimet sociale bashkëekzistente.

Luani

Dashuria: Kushtoj vëmendje disa njerëzve të bezdisshëm që do të përpiqen ta bëjnë jetën tuaj të vështirë sot. Ndërtoni ditën duke filluar nga siguritë tuaja dhe përpiquni të shfrytëzoni mundësitë e paraqitura për ju. Beqarët mund të bëjnë takime të mëdha, yjet janë në favorin tuaj!

Puna: Jupiteri është në një aspekt veçanërisht të favorshëm, do të jetë një ditë e mirë në shumë aspekte.

Virgjëresha

Dashuria: Retë kalimtare do të hedhin hije të vogla në ditën tuaj. Ju ndoshta prisni shumë nga partneri juaj, kështu që përpiquni të jeni më pak kërkues! Nëse jeni vetëm dhe keni marrë disa përgjigje negative, mos reagoni duke hedhur poshtë veten.

Puna: Mos u trembni sot, jini me iniciativë dhe përpiquni të kapni çdo mundësi biznesi që ju është dhënë.

Peshorja

Dashuria: Mos i jepni hapësirë ​​njerëzve që duket se ju kundërshtojnë në çdo gjë vetëm për t’ju zhgënjyer. Në vend të kësaj, i kushtoni më shumë vëmendje partnerit që kërkon praninë tuaj. Zemrat e vetmuara do të lejojnë të shkojnë drejt emocioneve.

Puna: Në punë është koha më e përshtatshme për të argumentuar me kolegët. Shmangni argumente të panevojshme dhe përpiquni të qëndroni të qetë.

Akrepi

Dashuria: Dikush nga shenja sot mund të vendosë papritmas për të mbyllur një marrëdhënie në çift. Sigurisht që nuk do të jetë një ditë e veçantë nga kjo pikëpamje, por do të jetë më e mirë në mbrëmje. Sot beqarët do të jenë të favorizuar, në pikëpamje të takimeve të reja intriguese.

Puna: Nga pikëpamja e punës, sot do të jetë një ditë e qetë, ju nuk do të keni asgjë për të qortuar veten.

Shigjetari

Dashuria: Sot ju mund të merrni mesazhe interesante, Jupiteri dhe Mërkuri janë në favor të disa ndryshimeve në jetën tuaj. Ditë e favorshme edhe në dashuri. Beqarët mund të kenë disa deklarata të papritura dashurie, të kapin rastin për të qenë të lumtur.

Puna: Në punë ju do të duhet të kushtoni më shumë vëmendje, sidomos në gjëra të rëndësishme dhe të shmangni harxhimin e energjisë.

Bricjapi

Dashuria: Lajme të mira në sferën sentimentale. Sot do të jetë një ditë pozitive, prandaj gjithmonë shikoni përpara dhe mos ankoheni për ndonjë keqkuptim të vogël me partnerin tuaj. Nëse jeni vetëm dhe dëshironi të kurseni kritikat e panevojshme, mos u besoni njerëzve që nuk i besoni.

Puna: Shmangni përtacinë. Nëse doni diçka, merrni përsipër më shumë angazhime.

Ujori

Dashuria: Mos lejoni që të jeni të magjepsur me lajka dhe komplimente të papërshtatshme që dini se nuk jeni shumë të sinqertë. Bëni më të mirën nga një situatë e keqe, por qëndroni të patundur në qëllimet tuaja. Ditë shumë e zënë për beqarët, mund të ketë flirtime të reja.

Puna: Ndryshime vijnë në sferën profesionale, sot ju duhet të merrni vendime të rëndësishme dhe përfundimtare.

Peshqit

Dashuria: Një ditë e mahnitshme, erosi është e lartë dhe mund të sheshojë keqkuptimet me partnerin tuaj. Mes puthjeve dhe përqafimeve ju do të jeni në gjendje ta bëni dikë të harrojë mungesën tuaj! Për beqarët do të jetë një ditë e këndshme e mbushur me lajme, takime të shkëlqyera në mbrëmje.

Puna: Dita do të provojë të jetë e rëndësishme financiarisht, sot do të ketë të ardhura të shkëlqyera që do t’ju pëlqejnë.