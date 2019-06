Gjermania e prerë/ Nëse aderoni për BE, nuk ka garë pa opozitën

Gjermania është e prerë në vendimin e saj në lidhje me rrugën e Shqipërisë drejt BE-së.

Në reagimin e nënkryetarit të grupit parlamentar të Unionit Kristiandemokrat dhe Kristiansocial në parlamentin gjerman (Bundestag) Johann David Wadephul, thuhet qartë që gara pa opozitën do të thotë ndalim të procesit të integrimit.

‘Pas këtij vendimi të presidentit, ekziston një situatë e re politike. Të gjitha palët tani duhet të kërkojnë rrugën e pajtimit. Këtu përfshihen zgjedhje lokale demokratike me disa kandidatë të mundshëm. Kjo presupozon që të gjithë ta pranojnë vendimin e presidentit dhe pastaj të marrin pjesë në garën politike. Çdo gjë tjetër do të ishte jo evropiane dhe do t’i forconte në mënyrë të panevojshme dyshimet mbi dobinë e një procesit të aderimit. Kështu do të krijohej një bazë e re për një bashkëjetesë paqësore mes konkurrentëve politikë’,- thuhet në deklaratën e bërë nga Wadephul.