Flet avokati: Pas shtyrjes së zgjedhjeve, Meta do shpërndajë dhe parlamentin

Presidenti Ilir Meta pasditen e kësaj të shtune vendosi çdekretimin e datës së zgjedhjeve së 30 qershorit. Një vendim i tillë është parashikuar nga avokati i njohur Altin Goxhaj, së bashku me mundësinë që Meta të shpërndajë parlamentin, muaj më parë.

Në një postim në rrjetet sociale Goxhaj ka risjellë edhe njëherë në kujtesë një intervistë të dhënë prej tij për Fax Neës që në janar të vitit 2019-të, ku do të deklaronte se nuk do të ketë zgjedhje në 30 Qershor. Sipas tij Meta do të shtyjë datën e zgjedhjeve, do të shpërndajë parlamentin dhe do të çojë vendin në zgjedhje të parakohshme.

Postimi i plotë i Goxhajt:

Parashikimi në 6 janar dhe 13 janar në FAX NEWS i Avokat Altin Goxhaj për Zgjedhjet 2019:

Zgjedhjet NUK do bëhen në Qershor!

Zgjedhjet e 2019 do bëhen në Shtator!

Zgjedhjet do të bëhen bashkë Parlamentare dhe Lokale!

SHPJEGIM për ç’ka po ndodh dhe pritet të ndodhë:

Pas 10 dhe 3 ditësh nga reagimi i Avokati Altin Goxhaj, në 16 Janar 2019 Lul Sorosi thirri protestën e 16 Shkurtit dhe pas 2 muajsh Elez Biberaj i Zërit të Amerikës, në Mars 2019 deklaroi se “Edi ishte një kufomë politike por lëvizjes e pakonsultuara të Bashës me faktorin amerikan dhe evropian i KTHYEN Ramës mbështetjen e pritshme. I vetmi shpëtim për Shqipërinë është një Klasë e Re Politike”.

Kjo deklaratë e projektuar në Washingtonin zyrtar erdhi sepse Lul Sorosi është i papranueshëm për SHBA jo vetëm si Kryeministër por edhe si Kryetar i Opozitës pasi konsiderohet si një zgjatim i Soros dhe nuk mund të vdesë shpresa për Shqipërinë duke zëvendësuar Edver Sorosin me Lul Sorosin apo Lal Sorosin! Koha është për një Klasë të Re Politike AntiSoros! Lul Sorosi është kapur në SHBA me dokumenta si kamikaz i Sorosit kundër Trump (është përdorur nga vetë Soros në 2017, pra kur kishin filluar hetimet absurde kundër Trump për “ndërhyrje ruse”, për të bërë pis Trump me gjoja financime ruse).

Të jeni të sigurtë që lëvizja e Metës për ç’dekretimin e Zgjedhjeve do të përkrahet nga SHBA dhe Evropa sps është pjesë e qëndrimit të tyre! Tashmë topi i Zgjedhjeve është në fushën e Edver Sorosit i cili do të përballet i vetëm deri në dorëheqjen e tij por nuk duhet të lejojmë Skenarin e Alex Soros në Paris 2 muaj më parë të Edver Sorosit dhe Lul Sorosit me zëvendësimin e EDver Sorosit me Lal Sorosin! Ndërsa Zgjedhjet Parlamentare të shtyhen në 2020! Ky Skenar mund të rrëzohet vetëm nga zgjvillimet e reja që priten nga Lëvizja e Presidentit i cili edhe mund të shpërndajë Parlamentin për shkak se nuk plotësohet nr prej 140 deputetësh!

Koalicioni Qytetar Për Shqipërinë si një formacion i ri politik AntiEstablishment, Konservator, Patriotik, Sovranist, ProAmerikan, Euroskeptik, dhe natyrisht i vetmi AntiSoros, (i ngjashëm me formacionet e reja politike të Farage, Salvinit apo Orban dhe Trump) do të garojë në Zgjedhjet e Shtatorit duke ndryshuar Historinë Politike të Shqipërisë!

Ndiqni videon dhe çdo video tjetër të E-Misionit AntiSoros të çdo të Djele të Avokati Altin Goxhaj në Fax Neës i cili është edhe përfaqësuesi i autorizuar Ligjor që po merret me proçedurat juridike të Formacionit të ri Politik Koalicioni Qytetar Për Shqipërinë.