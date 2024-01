Zbardhet biseda telefonike Vuçiç-Merkel

Kryeministri i Serbisë Aleksandër Vuçiç ka zhvilluar paraditen e sotme një bisedë të gjatë telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel. Sipas mediave serbe bëhet me dije se tema kryesore e bisedës kanë qenë raportet bilaterale midis Prishtinës dhe Beogradit, çështje kjo e cila ka një ndikim të madh në stabiliteti rajonal në Ballkan.

Në një deklaratë për media të lëshuar nga zyra e Vuçiqit, thuhet se ai ka pasur një bisedë të gjatë dhe miqësore me Merkel, duke treguar se Serbia është e përkushtuar për dialog, të ndërmjetësuar nga BE-ja, me qëllim të sigurimit të stabilitetit në rajon duke gjetur një kompromis, dhe një zgjidhje që do të jetë e pranueshme për të dy palët.

Sipas medias serbe Danas, Vuçiç i ka kërkuar kancelares gjermane Angela Merkel ndihmë që Prishtina të pezullojë taksën, për ta pasur një tregti të lirë, kjo në këmbim të kthimit të Serbisë në dialog.

Në këtë bisedë telefonike me Merkelin, Vuçiç duke falënderuar Merkelin për ‘Procesin e Berlinit’, që ka kontribuar në stabilitetin e rajonit, është thënë se Serbia është e përkushtuar për paqe dhe bashkëpunim në Ballkanin Perëndimor.

Kjo bisedë e tij, vjen pas një forumi të djeshëm në Bratisllavë ku mori pjesë edhe presidenti Hashim Thaçi, e me të cilin janë përplasur rreth çështjes së taksës, Asociacionit e marrëveshjes së Brukselit.