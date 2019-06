Trajneri i Islandës: E prisja, Shqipëria shumë e vështirë

Trajneri i Islandës, Erik Hamren, ka folur pas fitores 1-0 ndaj Shqipërisë.

Në një prononcim për “Supersport”, Hamren tha se u përball ndaj një kundërshtari të vështirë.



Si ishte ndeshja, dhe të luaje ndaj Shqipërisë?

E respektoj shumë Shqipërinë, ekip me lojtarë të mirë. Prisja një ndeshje të vështirë, dhe ashtu ishte. Fakti që shënuam të parët ishte shumë e rëndësishme për ne.

Do fitoni dhe ndaj Turqisë të martën?

Ne gjithmonë duam fitoren, do jetë interesante edhe rezultati në ndeshjen mes Turqisë dhe Francës. Presim që Franca të fitojë grupin, dhe ne do luftojmë me Shqipërinë dhe Turqinë.