Pas përgjimeve, Dako inauguron ambulancat me Ministren

Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako ka vijuar normalisht axhendën e punës edhe pas përgjimeve tronditëse që publikoi gazeta “Bild”.

Ai u shfaq sot krah ministres së Shëndetësisë, Ogerta Manastirlliu, deputeteve, Klodiana Spahiu dhe Milva Ikonomi si dhe kandidates së PS-se për bashkinë, Valbona Sako.

Fotot u publikuan nga Manastirlliu e cila tha se po inspektojmë 4 qendra shëndetësore verore në Durrës që ofrojnë shërbim 24 orë për sezonin e plazhit.

Vetë Vangjush Dako e ka mohuar lidhjen me Astrit Avdylajn duke thënë se njoh si simpatizant në PS-së në Shijak, por s’kam asnjë lidhje me të. Po kaq ai ka mohuar nëpër studiot televizive edhe telefonatën me këtë person të akuzuar për trafik nderkombetar droge.

Nga ana tjetër Kryeministri Edi Rama, deklaroi të enjten se Vangjush Dako është njeri i lirë, që nuk kandidon më për Bashkinë e Durrësit dhe si i tillë është në dispozicion të drejtësisë. Por fakti që ai është drejtues politik i PS për qarkun e Durrësit dhe shfaqet krah anëtareve të kabinetit qeveritar e bën pak të dyshimtë deklaratën e Ramës se “Dako është një njeri që mund të hetohet si gjithë të tjerët për blerjen e votave”.