Pak orë nga protesta, Berisha: Ora e supergjigandit po vjen

Ish-kryeministri i vendit Sali Berisha nëpërmjet një statusi në Facebook ka paralajmëruar ditën e sotme se ora e supergjigandit po vjen, duke i’u referuar kështu protestës së tetë të opozitë e cila pritet të zhvillohet dityën e sotme rreth orës 19:00.

Postimi i ish-kryeministrit në Facebook:

Ora e supergjigandit po afron! Rama ik! Fitore! sb

Kjo është protesta e tetë kombëtare e cila synon kri8jimin e një qeverie tranzitore dhe zgjedhje të liara dhe tëq ndershme.

Ndërkohë që edirtën e sotme burime nga Partia Demoratike bëjnë me dije se protesta do të ketë thuajse të njëjtin itenerar si gjithmonë, duke paralajmëruar që kjon do të jetë protestë e sovranit.

Nga ana e Policisë së Shtetit janë në terren rreth 1500 efektivë policie, kamera me rezolucion të lartë dhe gardh metalik në institucionet ku do të protestohet.