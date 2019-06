Ish-kreu i KQZ: Dekreti i Metës zbatohet, pa Kushtetuesen Rama nuk ka ku të ankohet

Ish kryetari i KQZ Kristaq Kume ka thene se dekreti i presidentit per anulimin e zgjedhjeve me 30 qershor, duhet te zbatohet. Sipas Kumes, kryeministri i cili deklaroi se zgjedhjet do te mbahen ne fund te muajit, nuk ka ku te ankohet kunder dekretit te Metes.

Ish kryetari i KQZ, ben me dije se i vetmi institucion qe mund ta shqyrtonte ankimin per dekretin e Metes, do te ishte gjykata Kushtetuese.

“Pasi pres i republikës të dekretojë shtyrjen e zgjedhjeve dhe besoj se këtë akt do ta firmosë ditën e hënë bashkë me arsyetimin juridik. Ky dekret ka vetëm një mundësi për t’u atakuar dhe ky është në Gjykatën Kushtetuese. Në kushtet kur nuk është Gjykata Kushtetuese, mbetet që ky dekret të zbatohet.



Në qoftë se do t’i referohemi po prapë Gjykatës Kushtetuese që ka trajtuar në dy raste në vendimet që merr presidenti i republikës, ajo e fundit në shkurt 2002 përcaktohet në vendimin e Gjykatës Kushtetuese se mund të ankohen në Gjykatën Administrative të Apelit, aktet individuale me karakter administrativ.

Në këtë rast nuk është dhe si i tillë nuk mund të shqyrtohet në gjykatën administrative të apelit”, deklaroi Kume per news24.