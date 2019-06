Vangush Dako: Agron Duka bëri fushatë me Astrit Avdylajn, karriera ime s`merr fund më 30 qershor

Përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane ‘Bild’, Vangjush Dako i ka cilësuar si avantazh politik, që nuk ka ndikuar aspak në reputacionin e tij, përkundrazi! Në studion e “Repolitix” në Report Tv, kreu aktual i Bashkisë së Durrësit, Dako, i cili ka qenë kryefjalë e mediave javën e fundit për shkak të përgjimeve, ka mohuar që të ketë qenë duke folur me Astrit Avdylajn, kreun e bandës së Shijakut. Një sajesë, e ka cilësuar Dako këtë telefontë, pas së cilës fshihet opozita, që synon që nëpërmjet tyre të legjitimojnë djegien e mandateve.

Gjithashtu, ai ka ngritur akuza të rënda për dy eksponentët e PD, Eduard Halimi, ministër i Drejtësisë asokohe dhe ish-deputeten Albana Vokshi. Sipas Dakos, teksa akuzojnë PS-në se ka lidhje me krimin, është vetë PD-ja që ka lidhje të ngushtë me persona me precedentë penal. Për këtë, kryebashkiaku ka sjellë në vëmendje fushatën e vitit 2013, ku sipas tij, Vokshi dhe Halimi janë shoqëruar dhe madje janë parë në lokal duke pirë kafe me një person të dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm dhe të kërkuar nga Policia e Shtetit.

Duke u ndalur tek sulmet e kreut të PAA, Agron Duka, Dako shprehet se e gjitha kjo bëhet për të mbuluar paaftësinë e tij për të marrë një rezultat minimal në Durrës, madje shkon deri aty sa thotë se “mund të ketë probleme mendore”.

Në fund, kryebashkiaku thotë se pas 30 qershorit, karriera e tij politike nuk do të përfundojë.

E gjithë kjo situatë, për Vangjush Dakon, është në avantazhin e tij politik. Në studion e “Repolitix” Dako është shprehur se pas përgjimeve, reputacioni i tij ka ardhur në rritje, madje thekson se njerëzit kanë qenë në krah të tij. Ai ka theksuar se kjo gjë nuk ka ndikuar aspak në marrëdhënien, qoftë miqësore apo ashtu edhe politike, me kryeministrin Edi Rama dhe kolegët e tij.

“Po, komunikimi është normal. Nuk ka asnjë ndryshim në marrëdhënien tonë. Në këto raste drejtësia është mbi të gjitha. Ana miqësore, është një tjetër gjë, ajo politike është e njëjta gjë. Nuk ka ndryshuar asgjë. Diskutimi im për të mos kandiduar më, nuk ka nisur pas përgjimeve. Problemi është që e keqja në këtë raste është se viktimizohesh, unë nuk dua që të viktimizohem. Asnjë shkëputje dhe asnjë ndryshim në marrëdhëniet jo vetëm me deputet, po me asnjë. Por edhe njerëzit më ndalin në rrugë e më thonë ‘mos e vrit mendjen’. Ka një rritje të reputacioni, Kjo tregon që njerëzit nuk i besojnë Berishës, Bashës. Njerëzit janë real, i dinë gjërat, se çfarë bëj unë. Mendoj që më kthehet në një avantazh politik, njerëzit janë të mençur”, Dako.