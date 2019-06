Sot provimi i parë i maturës: Ja si do të bëhet korrigjimi i ri

Plot 36,134 maturantë do të japin sot provimin e gjuhës së huaj.

Ky është provimi i parë që nis në orën 10:00 ndërkohë, pas 5 ditësh maturantët do të bëjnë testin e gjuhës shqipe e letërsisë dhe më 17 qershor do të jetë testi i radhës.

Provimet e maturës shtetërore përfundojnë më 24 qershor me lëndën me zgjedhje, që ndryshe nga matura e shkuar këtë vit do të jetë vetëm 1 dhe jo 2.

Risi këtë vit do të jetë edhe korrigjimi pasi pyetjet me alternativa do t`i besohen elektronikës.

Metoda elektronike pritet të rritë efektivitetin në korrigjimin e provimeve dhe saktësinë e rezultateve.

Kjo formë e re vlerësimi ka kaluar në heshtje fazën e pilotimit në muajin janar, ku morën pjesë 2000 nxënës nga gjimnaze të ndryshme të vendit. Ata ju nënshtruan provimeve të detyrueshme dhe me zgjedhje, për të konkluduar mbi qartësinë e pyetjeve, kohëzgjatjen e provimit dhe aplikimin e metodës vlerësuse.