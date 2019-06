7 qershor 2019: moti do të mbetet me diell vranësira të pakta deri mesatare në zonat malore dhe Jug të vendit. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 me lartësi vale 0,5–1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 14/28°C

Zonat e ulëta 16/32°C

Zonat bregdetare 16/30°C