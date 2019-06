Ndryshimi i kufijëve të Ramës, Shehu: Po i bën dëm të madh Kosovës

Ish deputeti demokrat Tritan Shehu ka komentuar në një shenim në faqen e tij në facebook deklaratën e fundit të kreut të qeverisë për mundësinë bashkimit të Shqipërisë me Kosovën.

“Teza e loja “nacionaliste” e gjoja bashkimit të Shqipërisë me Kosovën është në dëm të perspektivës europiane të Shqipërisë, Kosovës, të Rajonit e të stabilitetit të tij”, shkruan Shehu në facebook.

Ja postimi i tij i plotë:

Edi Rama po i bën një dëm të madh Kosovës, dialogut të saj me Serbinë dhe njohjeve ndërkombëtare me kërcënimet për Bashkimin me Shqipërinë, ose siç e quajnë jo miqt tanë për “Shqipërinë e Madhe”.

Pasi përdori krimin për pushtet tani Edi Rama po përdor Kosovën për të kërcënuar Europën vetëm e vetëm për të mbrojtur pushtetin e tij. Nëse do të donte vërtet Kosovën Edi Rama nuk do të mbështeste ndarjen e saj, nuk do tu vendoste traun kosovarëve e shqiptarëve, Shqipëria nuk do të ishte vendi i dytë pas Serbisë me tarifat më të larta për Kosovën, dhe nuk do bëhej një shkak me shumë për pengimin e liberalizimit të vizave ndaj Prishtinës, Përdorimi i Kosovës për interesa përsonale është kriminale. Teza e loja “nacionaliste” e gjoja bashkimit të Shqipërisë me Kosovën është në dëm të perspektivës europiane të Shqipërisë, Kosovës, të Rajonit e të stabilitetit të tij.

Kjo demagogji shkon ndesh me interesat tona kombëtare të bashkimit real të të gjithë shqiptarëve nesër, si vende pa kufijë në BE.