Dy deklarata të kundërta, Dako nxjerr bllof Ramën për Avdylajt

I ftuar në studion e “Opinion” kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ndërsa po përpiqej të sqaronte situatën, për mardhënien e tij me Astrit Avdylin pas publikimit të përgjimeve të Dosjes 339, është shprehur se e ka njohur këtë të fundit në 2016 dhe se Avdyli është thjesht simpatizant i PS-së.

Mirëpo deklarata e tij bie ndesh me alibinë e kryeministrit Rama, i cili i ftuar në një tjetër studio paralelisht me Dakon në “Real Story”, është shprehur se ata janë të PD-së.

“Ne nuk duam të humbim asnjë votë, ndaj ju kam hapur telefonin dhe ju kam thënë “po po, do e shohim”. Nuk jam as prokuror, as drejtues policie. Unë hap çdo telefonatë. Nuk e kam njohur kurrë Astrit Avdylin fizikisht deri në vitin 2016. Mbas ketij viti e kam njohur si shumë njerëz në atë qytet. E dija që ka qënë i dënuar. Nuk ka qënë pjesë e stafit elektoral, thjesht simpatizant i shpallur i PS. Nuk është anëtar organizate, por simpatizant i PS.”- ka deklaruar Dako.

