Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani kunguj të njomë

Kungujt janë plot vlera ushqyese dhe vitamina. Konsumimi i tyre përvecc se është i këshillueshëm pasi ndihmon trupin e njeriut në aktivitete ditore. Nëse ju do konsumonbi kunguj të njomë do të keni:

Përmirësimi i tretjes

Kungull i njomë është plot me gjëra që sistemi juaj i tretjes duhet të qëndrojë, ummm, i rregullt. I pasur me ujë, fibër, dhe elektrolite që lehtësojnë tretjen dhe e mbajnë procesin duke ecur së bashku. Kapsllëku është mjaft i dhimbshëm, por kungull i njomë gjithashtu zvogëlon rrezikun për më shumë kushte në lidhje me ulcerat, IBS, madje edhe kancerin e zorrës së trashë.

Plakjen e ngadaltë

Kungull i njomë ka dy antioksidantë dhe phytonutrients anti-inflamator që punojnë së bashku për të neutralizuar radikalet e lira dhe për të zvogëluar inflamacionin.

Nivelet e ulëta të sheqerit në gjak

Një kungull i mesëm ka 2 gramë. Natyrisht, të hahet kungull i njomë mr patate të skuqura apo dhe supa.

Mbështet qarkullimin e shëndetshëm dhe një zemër të shëndetshme

Shumë njerëz nuk e kuptojnë se presioni i shëndetshëm i gjakut mbështetet në marrjen e ekuilibrit të duhur të natriumit dhe kaliumit. Një kungull i mesëm ka 512 mg, ose rreth 14% të vlerës së juaj ditore.

Kungull i njomë gjithashtu përmban diçka të quajtur polisakaride, e cila ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit . Këto dy efekte punojnë së bashku për të mbajtur qarkullim të shëndetshëm dhe një zemër të fortë.