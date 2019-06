Si mafia manipulon zgjedhjet në Shqipëri! Shkrimi i plotë i “Bild’ pas 6 përgjimeve “bombë”

A duhet lejuar që ky vend të anëtarësohet në Bashkimin Europian? Shqipëria aspiron, Brukseli nuk trazohet shumë dhe Gjermania shpreh mbështetje për negociatat e anëtarësimit, duke folur për progres në demokratizimin e tij. Por në fakt, vendi po zhytet në kaos. Është në një udhëkryq mes demokracisë dhe republikës së mafies.

Protesta masive prej disa javësh, zyrtarët dhe prokurorët që ikin nga vendi, një udhëheqje e korruptuar policore, asnjë gjykatë kushtetuese, një Gjykatë e Lartë e pamjaftueshme – Shqipëria është në një krizë të madhe, pavarësisht përparimeve në fushën e turizmit.

PËRGJIMI/ Astrit Avdylaj merr ne telefon kreun e PS dhe i kerkon heqjen e gjobes 5 milion leke nga INUK

Një nga arsyet që e shtyn popullin të dali në rrugë është akuza e bërë ndaj qeverisë së Kryeministrit Edi Rama se ka blerë në mënyrë masive vota – me ndihmën e parave të mafias dhe drogës bën vend.

Që nga marrja e detyrës së qeverisë Rama, kultivimi i marihuanës është përhapur në të gjithë vendin, përveç kontrabandës së drogës, ajo është bërë industria më e rëndësishme në vend! Dhe paratë e drogës po qeverisin vendin …

Kur Bild raportoi para pak kohësh për një transkriptim të përgjuar, në të cilin kryeministri Edi Rama e pyet një zyrtar vendor të zgjedhjeve, nëse gjërat kanë shkuar ashtu siç ishte rregulluar, qeveria u revoltua.

PËRGJIMI/ Voten ose ik tek shtepija! Astrit Avdylaj kerkon listen e “demokrateve” tek Ujesjellesi i Durresit

Bild’ është një gazetë e blerë, pretendimet (që në fakt bazohen në dokumentet e hetuesve shqiptarë dhe të Evropës Perëndimore) janë krejtësisht të pabaza. Edhe hetuesit shqiptarë e konfirmojnë vërtetësinë e telefonatave.

Por tani që Bild ka publikuar bisedat telefonike duke treguar se si përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017, një baron famëkeq i drogës blen votat për Partinë Socialiste të Ramës.

Baroni i drogës në fjalë: Mafiozi Astrit Avdylaj- sipas hetuesve kreu i një bande me të paktën 44 persona, që organizon tregtinë ndërkombëtare të drogës (kokainë dhe heroinë) në rajon rreth qytetit port të Durrësit. Ai dhe vëllezërit e drejtojnë bandën nga qyteti i vogël i Shijakut.

Për të ia ka vlejtur përpjekja: disa muaj pas zgjedhjeve ai u arrestua gjatë hetimeve ndërkombëtare së bashku me anëtarët e tjerë të klanit dhe dy vëllezër. Ai vetë është përsëri në liri- thuhet se kishte depresion dhe se qëndrimi në burg për të ishte i pamundur.

Përgjimet tregojnë se si mafia kujdeset që një politikan i caktuar të bëhet kandidat i Partisë Socialiste. Më pas ata sigurohen që ky politikan i partisë qeverisës të Ramës të zgjidhet. Në hetime përfshihet: Kryebashkiaku socialist i Durrësit, qytetit të dytë më të madh në Shqipëri.

Në përgjime mund të dëgjosh se si bosi i i mafias bie dakord me politikanët lokalë, me kryebashkiakun e vendlindjes së tij dhe qytetit të madh të Durrësit, që të caktojnë një kandidat për Partinë Socialiste dhe të blejnë dhe organizojnë vota për të. Në një përgjim, shefi i ujësjellësit merr një telefonatë nga mafia e drogës, që të sigurojë që stafi i tij të votojë për Partinë Socialiste të Edi Ramës dhe kandidatët e tyre.

Durrësi dhe qyteti tjetër port i Vlorës janë vendimtarë për mafian: Sipas hetuesve, përmes këtyre porteve në Shqipëri vijnë kokaina dhe heroina. Nga atje, droga- duke përfshirë edhe kanabisin e rritur në të gjithë Shqipërinë- kontrabandohet në Itali dhe në Europën Veriore dhe Qëndrore. Fitimet: gjigande.

Regjistrimet janë pjesë e një hetimi të policisë shqiptare, të ashtuquajtur “Dosja 339/1”. Dokumentet e plota u morën nga hetuesit shqiptarë para zgjedhjeve parlamentare në vitin 2017. Që atëherë ato janë kryesisht të mbyllura, por pjesë të saj nuk mund të fshihen më as për dosjet!

Sipas hetuesve, procesverbalet janë vetëm një ekstrakt nga një tërësi e plotë e regjistrimeve të siguruara gjatë muajve të 2017-ës.

Rasti specifik është vetëm një nga dhjetëra anembanë Shqipërisë. Shumica e tyre, vazhdojnë deri më sot. Hetuesit që punojnë në rastet kanë heshtur ose kanë ikur jashtë vendit.

E gjithë kjo nuk është e pazakontë në shumë shtete të Ballkanit dhe në mesin e paraardhësve të Ramës në Shqipëri – por sistemi u përsos si një program mbarëkombëtar nën qeverinë Rama. Dy ministra të brendshëm kanë dhënë dorëheqjen. Të dy ishin të dyshuar se ishin pjesë e bandave të drogës. Aktualisht nën aktakuzë është ish-ministri i Brendshëm Samir Tahiri.

Edhe Rama vetë konsiderohet si një njeri me lidhje më të ngushta me mafian dhe drogën: hetuesit perëndimorë dhe opozita shqiptare akuzojnë atë se ka blerë votat me paratë e drogës.

Regjistrimi i një telefonate duhet ta provojë këtë: Rama i telefonoi më 11 shtator 2016 drejtuesit të një komisioni rajonal zgjedhor, duke e pyetur nëse gjithçka shkoi në zgjedhje ashtu ‘siç ishte diskutuar’. Përgjigja e kreut të komisionit: “Po, shef, siç është diskutuar”.

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, një profesor i drejtësisë, i tha Bild: “organizata të ndryshme ndërkombëtare kanë konfirmuar se ka pasur blerje masive të votave.”

Ish-ministri sheh një bashkëpunim mes Ramës dhe mafies: “Qeveria mbron Mafia dhe lejon biznesin e saj të drogës. Në kthim, bandat dhe klanet janë duke blerë votat për qeverinë.

Rama e mohon gjithë këtë. Ai e sheh veten si një viktimë e një komploti. Vetëm me regjistrimet që kanë hetuesit e tij, ai nuk mund ti pastrojë nga kjo botë.