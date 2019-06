Përgjimet e ‘Bild”, Berisha: Ja çfarë faktojnë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar përgjimet e bëra publike nga gazeta gjermane ‘Bild’ lidhur me përfshirjen e kriminelëve në tjetërsimin e votave, duke thënë se ato faktojnë se procesi zgjedhor i viti 2017 ka qenë fars dhe si i tillë rrëzohet përfundimisht.

Duke radhitur një sërë argumentesh që sipas Berishës, implikojnë qeverinë dhe kryeministrin Rama në deformimin e votimeve të shqiptarëve, shprehet gjithashtu se nga bisedat del qartë se janë vrasësist dhe trafikantët që organizojnë fushatën elektorale të PS-së, duke shtuar se po ata japin urdhëra ndaj kujtdo.

Ish-kryemiunistri ka hedhur akuza të forta ndja kundërshtarëve politik duke thënë se Partia Socialiste duke filluar nga kreu i saj, janë sipas tij parti e krimit ku vendimet më të rëndësishme i marrin vrasësit.

Reagimi i plotë i Berishës:

Çfare provonje regjistrimet e publikuara sot nga gazeta Bild!

Miq, gjashte regjistrimet e publlkuara sot nga e famshmja gjermane Bild shenojne zbulimin me klamoroz dhe shokues te tre dekadave te fundit.

Ato regjistrime qe se bashku shkojne rreth 11 minuta falsin me shume se 100000 faqe deshmi shokuese per lidhjet e tmerrshme te Edvin Kristaq Rames me krimin, sistemin e kakistokracise te instaluar prej tij ne Shqiperi.

Keto regjstrime para se gjithash:

1- Rrezojne perfundimisht zgjedhjet parlamentare te vitit 2017. Ato faktojne ne menyren me te pakundershtueshme se rezultatin e tyre nuk e percaktoi vullneti i lire i qytetareve por blerja e votes, diktati dhe terrori i vrasesve dhe trafikanteve boseve mafioz ndaj tyre. Pta mandatet e narkomazhorances qendrojne mbi krimin, drogen, terrorin dhe dhunen e bandave vrasese te mafies shqiptare.

Nga bisedat del e qarte si drita e diellit se

jane vrasesit, trafikantet te cilet organozojne fushaten elektorale te PS, jane po ata qe urdherojne zyrtaret, drejtoret lokal dhe qendrore te saj, kryetaret e Bashkive etj. Jane keta vrases si Astrit Avdyli qe bejne listat e deputeteve dhe te kryetareve te qeverive vendore, qe kercenojne, shperndajne parate per blerjen e votes dhe bejne gjithçka siç shprehen per ti dhene kreut te tyre Edvin Kristaq Krimi rezultatin 10 me 0.

Regjistrimet e publikuara nga Bild gjithashu

2- faktojne me dokumenta zyrtare te pa kundershtueshme se Partia Socialiste nga kreu ne baze eshte parti e krimit, eshte narkoparti ne te cilen vendimet me te rendsishme i marrin vrasesit, trafikantet dhe se,

3- Shteti i ndertuar nga kjo parti eshte mirefilltas narkoshtet ne te cilin duke filluar nga drejtoret, qeveritaret vendor dhe qendrore gjer tek zyrtaret e tjere narkopolicia, narkoprokuroria narkogjykatesit dhe krye kreu i tij Edvin Kristaq Krimi bashkpunojne ngushte me vrases trafikante bos te mafies, te cilet bejne ligjin e tyre dhe njelloj si ne nje narkoshtet tipik vendosin per nomenklaturen e tij dhe marrin çdo vendim per gjthçka tjeter.

4-keto rregjistrime faktojne ne menyre perfundimtare se Edvin Kristaq Rama eshte jo vetem koka por dhe skllave numer nje i mafjes dhe krimit dhe se ai per shkak te lidhjeve te tmerrshme qe ka meto ne asnje menyre dhe kurr nuk mund te jape dorheqjen

Se fundi, keto regjistrime faktojne ne menyre te plote dhe perfundimtare kauzen e drejte te opozites dhe rendesine jetike te ngadhenjimit te saj me çdo kusht dhe çmim per te shpetuar te ardhmen tone dhe nxjerre ate nga honet e mafies dhe narkoshtetit ne rrugen qe shqiptaret meritojne!