Gjesti human i vëllezërve korçarë, ja çfarë do të bëjnë për familjet e prekura nga tërmeti

Vëllezrit korçar Endri dhe Stefi kanë bërë një njoftim në Facebook e tyre, ku shprehert se do të nisin një concert maratonë.

Sipas postimit koncerti do të bëhet me një kauzë tepër të veçantë.

Vëllezrit Prifti gjithë të ardhurat që do të mbledhin nga koncerit do t’I dhurojnë në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti në Korçë.

Deri më tani ata kanë zbuluar se pjesëmarrës në këtë koncertë maratonë do të jetë Eli Fara, Eneda Tarifa dhe Joana Prifti, vajza e Stefi Priftit.

Ndërkohë ata kanë thënë se detaje të tjera do të jepen pas takimit që do të kenë me kryetarin e Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo.

Postim i plotë:

Misioni filloi !

Drejt Korces , per te dhene kontributin tone , ne nje projekt – koncert , maratone , ne ndihme te familjeve te prekura nga termetet e diteve te fundit . Mbas disa oresh do te kemi nje takim me kryetarin e bashkise te Korces , z . Sotiraq Filo dhe do ju informojme per me shume detaje.