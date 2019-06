Gjyshja e çmendur, ka fjetur me 3 mijë meshkuj dhe nuk ndalet

Besoni ose jo, një grua 67-vjeçare nga Britania e Madhe ka kryermarrëdhënie me më shumë se 3mijë veta.

Ajo ndër të tjera ka thënë se “është pasioni im, është gjëja më e bukur për ta kaluar kohën. Disa gra duan joga, disa duan të luajnë tenis, unë dua të shijoj kënaqësitë e trupit”, tha Mari.

Ajo është e martuar dhe e dashuruar me bashkëshortin e saj. Mari shprehet se të dy janë me mendimin se në jetë duhen bërë eksperimente, por asnjëherë nuk e kanë ngatërruar dashurinë me seksin.

“Nuk është e natyrshme të kemi një partner për 60 vjet, jeta është plot me aventura dhe gjëra të reja. Kjo është ajo që po bëjmë, shkojmë më gra e burra dhe nuk jam xheloze sepse e di që ai më do. Një ditë ai erdhi në shtëpi me një revistë që e mori nga kolegu i tij dhe ndjeu se duhet ta provojmë marrëdhënien me një çift tjetër dhe mendova se është i çmendur”, u shpreh Mari. Por më pas, çdo gjë u kthye në rutinë për çiftin dhe fundjavat i kalonin me çifte të ndryshme për të patur eksperienca të ndryshme seksuale dhe për të shijuar cdo gjë.

“Barry shkoi me gruan e tij dhe më vështroi, dhe unë i dhashë një buzëqeshje se e dija që gjithcka do të shkonte mirë. Në atë moment ndryshoi jeta për ne pasi ndërronim partnerë dhe nuk bëheshim aspak xhelozë. Fundjavat u bënë emocionuese. Disa çifte, si Gjoni dhe gruaja e tij, u bënë miq të mirë edhe kur ndaluam marrëdhënien”, tha Mari.

Një prej eksperiencave më të këndshme që kujton është marrëdhënia me një 18-vjeçar kur ishte në të 40-at. Ndër të tjera, kjo 63-vjeçare është bërë gjyshe dy herë dhe është shumë e lumtur me jetën që bën.