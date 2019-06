Lajm i keq për përdoruesit e iPhone, mbyllet një nga aplikacionet më të rëndësishëm

Për pothuajse 20 vjet, aplikacioni iTunes ka qenë qendra e strategjisë së Apple, që përmban muzikën dhe filmat, si dhe sinkronizimin për të menaxhuar iPod dhe iPhonet.

Apple ka kohë që thuhet se po planifikon të heqë atë dhe ta zëvendësojë me aplikacione të reja, të pavarura.

Sinjali më i fundit i këtij ndryshimi thuhet është heqja e iTunes nga interneti. Kjo vjen vetëm disa orë para se Apple të dalë skenën e Konferencës së saj të Zhvilluesve Botërorë, ku dhe pritet të shpallet mbyllja e iTunes.

Një ndryshim është shfaqur gjithashtu kur përdoruesit shkëmbejnë këngët brenda Apple Music. Më parë, lidhja që do të gjenerohej për t’u dërguar do të fillonte me “itunes.apple.com” – por tani duket se e kanë zëvendësuar “music.apple.com”.

Në muajt në vazhdim Apple pritet të prezantojë risitë e reja në aplikacionet që do të menaxhojnë mediatekën për përdoruesit saj.