Sander Lleshaj tek policët e plagosur, përplaset në spital me ish-deputetin e PD

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj eshte perplasur me ish deputetin demokrat Bardh Spahia nga spitali ku vizitoi policet e plagosur ne protesten e opozites. Fillimisht per mediat foli Bardh Spahia qe akuzoi ministrine e Brendshme se ka nxjerre policet e protestes ne sherbim te pa pajisur me veshtjet dhe pajisjet e nevojshme. Ministri Lleshaj konfirmoi se të 13 persona, 3 qytetarë dhe 10 policë janë plagosur me mjete piroteknike.

Ai tha se përpjekja për destabilitet nga ana e opozitës është e pashpresë.

Sandër Lleshaj: Përpjekja për të destabiluzuar dhe krijuar dhunë është pa shpresë. Policia është e vendosur që dhuna të marrë fund.

I bëj të qartë Bashës, i cili ka llogari të errëta, personi që ka vrarë 4 protesutëes, dhjetëra të plagosur dhe sot prodhon 10 policë të plagosur dhe 3 qytetarë, dua ti them që dhuna nuk është rruga.

I bëj thirrje qytetarëve të kuptojnë qartë se dhunë nuk është opozision dhe të distancohet nga ky grup. Qytetatrët të gjithë janë plagosur me mjete prioteknike.

Gjate kohes qe Lleshaj fliste, deputeti demokrat Bardh Spahia ka reaguar disa here duke akuzuar ministrin e Brendshem Lleshaj dhe drejtorin e policise Ardi Veliu per show ne spital.