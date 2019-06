Një muaj pasi u dhunua nga policia, Sahit Dollapi shfaqet në krye të protestës së opozitës

Me shume se një muaj pas protestës ku u godit me shkopinj gome dhe u sulma rëndë me pasoja në shpatull e gju, diten e sotme në krye të protestës së 7 kombëtare të thirrur nga opozita është rishfaqur Sahit Dollapi.

Sekretari organizativ i PD-së është parë në krye të protestës, pranë kordonit të policisë i cili qëndron në ballë të godinës së kryeministrisë.

Edhe me heret ai eshte marre me menaxhimine e protestes se opozites dhe me udhezimin e levizjes se mbeshtetesve te Partise Demokratike.