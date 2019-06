Mijëra protestues marshojnë tek kryeministria, ndërsa grupmoshat që marrin pjesë janë nga më të ndryshmet.

Një prej tyre, në një intervistë të shkurtër për mediat elektronike, ka thene se ka ardhur nga Mati jo si partiak por për shkak të halleve që kanë mbuluar atë dhe të gjithë vendin.

‘Kemi ardhur me paratë tona, me organizimin tonë, Jemi hallexhinj, jo partiak. Erdhëm pasi dëgjuam thirrjen. Jemi më keq edhe se vendet e rajonit.’-tha qytetari per syri.