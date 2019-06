Vasili, Ramës: Je i lodhur! Më 2007 shtyve zgjedhjet për një copë çertifikatë, kurse sot …

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili i ka bërë të qartë Edi Ramës se zgjedhje me 30 qershor nuk do të ketë.

Vasili, i mcili e cilësoi Ramën si frikacak, shkruan se populli do që të zgjedhë dhe jo të votojë.

Ai ironizoi Ramën duke i kujtuar se në vitin 2007, shtyu zgjedhjet për një copë certifikatë, kurse tani shkruan romane dashurie për Kushtetutën.

Ja postimi i plotë i Vasilit

Cfare kryeminister i lodhur,vertet i lodhur krye krejt.

Po ky i mbaruar shtyu zgjedhjet ne vitin 2007 per nje cope certifikat,tani na shkruan romane per dashurine qe ka per kushtetuten.

Po ky i mbaruar i shtyu zgjedhjet edhe ne 2017.

Apo kur eshte ne hall ky s’ka rendesi kushtetuta shtyhen zgjedhjet.

Te gjithe vetem qeshin me kete kryeminister frikacak.

Te gjithe tallen me kete frikacak.

Ky eshte i vetmi kryeminister qe e ka kryeministrine si panolino politike qe i zgjidh hallin sa here qe nuk i mbahet….frika.

Zgjedhje ne 30 qershor nuk ka o frikacak se populli do qe te zgjedhe dhe jo te votoje.