Rama ironizon Bashën: A ka fuqi të zgjohet në 3 të natës kur godet tërmeti?

Kreu i qeverise, Edi Rama, në prezantimin e planit për rindërtimin, nuk la pa ironizuar dhe sulmuar kundërshtarët e tij politikë.

Vecanërisht ai përmendi kryedemokratin Lulzim Basha, që sipas Ramës, nuk mund të zgjohet kur bie tërmeti në orët e para të mëngjesit.

Nga ana tjetër, kryeministri tha se procesi i rindërtimit nuk mund të vijojë nëse mandati i PS ndërpritet në mes.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Për mua procesi i rindërtimit është procesi i konfirmimit të ambicies tonë për Shqipërinë që duam. Eshtë procesi i vërtetimit të fjalës tonë se ne nuk do të lëmë kurrë asnjë vetëm. Është procesi i nxjerrjes në pah të dallimeve mes nesh dhe atyre që sot pretendojnë të kthehen të marrin një mandat të pestë se nuk kanë reflektuar aspak nga ata çfarë kanë qenë, nuk kanë ndryshuar aspak, s’kanë marrë mendimin të integrojnë ide të reja. Po ato figura, po ajo qasje, po ajo retorikë, po ato ide. Më thoni pse do të kenë sukses herën e pestë? Njerëzit ishin në rrugë dhe ne ishim ditë-natë me ta për t’i ndihmuar. A ka njeri që mendon se ajo fatkeqësi bie në 3 të natës mund ta zgjojë Lulzim Bashën? A ka ndonjë që mendon se Basha ka fuqi të lërë gjumin dhe të shfaqet derisa familja e fundit të sistemohet në një strehë? A ka njeri që mendon se ky proces mund të shkojë përpara me sukses nëse në 25 prill filli i këtij procesi këputet dhe fati i vendit bie në duart e atyre që janë të njohur për shkatërrimet që kanë bërë. Figurat e tyre bashkangjiten me shkatërrime, me situata rrënimi të vazhdueshëm. Nëse pyesim veten çfarë garancie kanë dhënë këta njerëz për t’ju besuar finalizimin e këtij programi rindërtimi? Është e pamundur!”