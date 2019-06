‘Pritet të ketë tërmete të tjera’, çfarë thotë sizmiologu për lëkundjet

Tërmeti i sotëm që u ndje në zonën e Korçës dhe Kolonjës ka qenë aq i fuqishëm sa është ndjerë edhe matanë kufirit jugor të Shqipërisë.

Sipas sizmiologut Rexhep Koçi, tërmeti ka qenë aq i fortë sa është shoqëruar me disa pas goditje, deri në qytetin e Selanikut në Greqi.

“Kjo goditje është shoqëruar edhe me disa pasgoditje që vazhdojnë. Tërmeti i parë ka rënë në orën 06:26 me magnitudë 5.3 ballë; në orën 06:43 me magnitudë 3.7 ballë dhe një tjetër në orën 06.51 me magnitudë 4.7 ballë. Njerëzit e ndjejnë shumë. Tërmeti duhet të jetë ndjerë edhe në Selanik. Në afërsi të fshatit Kamenicë. Ndjeshmëria ka qenë shumë e lartë. Është një zonë, ku shoqërohet me disa pas goditje. Mirë është për të qëndruar jashtë banesave, se mund të ketë tërmete të tjera”, Rexhep Koçi.