Ngjyra dhe dy gishtat e PD, si provokoi Rama sot në mitingun hapës të fushatës së PS

Me ngjyren blu te PD dhe me simbolin e dy gishtave. Edi Rama duket se ka vendosur te provokoje qe ne hapjen e fushates se PS.

Ai u shfaq para publikut sot me stilin e fushates se kaluar, me nje bluze me numrin qe PS mban ne fleten e votimit ne keto zgjedhje.

Ngjyra e bluzes ishte zgjedhur bluja qe perdor PD per sfondin e logos se saj. Por provokimet nuk mbarojne me kaq, per te simbolizuar numrin qe PS ka ne fleten e votimit ne keto zgjedhje, Rama ka ekspozuar me shume se njehere, madje gjithe kohes, simbolin e dy gishtave, i njohur historikisht dhe tradicionalisht si identifikim i PD.

Rama ne kete fushate duket se nuk do te flase per timon deh tepsi pasi ne pushtet eshte vetem me partine e tij dhe nuk ka ndare pergjegjesi me asnje force politike.