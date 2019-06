Basha i përgjigjet hapjes së fushatës së PS me video mesazh: 20 faktet pse duhet të ikë Rama

Kreu i opozitës Lulzim Basha i eshte pergjigjur hapjes se fushates nga PS me nje videomesazh ku ka theksuar edhe njëherë rënien e pushtetit të Edi Ramës.

Basha kërkoi të japë mesazhin se Edi Rama nuk ka më mundësi të vazhdojë të drejtojë Shqipërinë, bashkë me krimin siç pretendon ai, teksa thotë se opozita është e vendosur të mos bëjë asnjë hap pas për “çlirimin e Shqipërisë nga e keqja”.

Në videon e publikuar, Basha rendit faktet, sipas tij, që do të duhej ta kishin detyruar një kryeministër normal të jepte dorëheqjen dhe të largohej pa kosto për vendin. Fakte që lidhen me marrjen e pushtetit përmes blerjes së votave me ndihmën e krimit dhe parave të korrupsionit.

Kryetari i PD, Lulzim Basha,publikoi një video për të dhënë mesazhin se Edi Rama nuk ka me shanse të vazhdojë të drejtojë Shqipërinë bashkë me krimin.

Në videon e publikuar, kreu i opozitës rendit faktet, që do të duhet ta kishin detyruar një kryeministër normal të jepte dorëheqjen e të largohej pa kosto për vendin. Ne rastin e Edi Ramës, këto fakte lidhen me marrjen e pushtetit me blerjen e votave nëpërmjet krimit dhe parave të korrupsionit. Basha përmend rreth 20 raste, kur Rama duhet të ishte larguar, duke nisur nga pakti me krimin tek keqqevrrisja, dhunimi i qytetarëve dhe korrupsioni.

Të gjithë të bashkuar do ta ndryshojmë fatin e vendit tonë! Nuk do ta lëmë Shqipërinë në duart e një bande që ka marrë peng të ardhmen e një populli të tërë. Koha e banditëve në pushtet ka mbaruar, ka ardhur koha e shqiptarëve!Asnjë hap pas! Nesër të gjithë në shesh në orën 19:00. #2qershor #ShqipëriaSiEuropa Gepostet von Lulzim Basha am Samstag, 1. Juni 2019

“Pushteti i Edi Ramës ka rënë. Ai duhet të ishte larguar:

Kur i dha pushtet kriminelëve!

Kur Elvis Roshi doli trafikant e përdhunues!

Kur Saimir Tahiri doli trafikant dhe blerës votash!

Kur Shqipëria u kthye në hambar droge!

Kur u zbuluan koncesionet e hajdutërisë!

Kur Fatmir Xhafaj mbrojti drogën me shtet!

Kur fshehu 30 milionë euro në Amerikë!

Kur ekonomia u kap nga paratë e krimit!

Kur vodhi votat me dakon dhe Gjiknurin!

Kur shkatërroi pa ligj shtëpitë e njerëzve!

Kur helmoi fëmijët me gaz lotsjellës!

Kur bllokoi rrugën drejt Europës!

Kur grabiti me oligarkët çdo pasuri publike!

Kur tradhtoi integritetin e Kosovës!

Kur zhyti 300 mijë shqiptarë në skamje!

Kur mbylli gjykatat!

Kur ja dorëzoi shtetin banditëve!

Për çlirimin e Shqipërisë nga e keqja!

Asnjë hap pas!”