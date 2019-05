Vetëm një ditë para fushatës elektorale kryeministri i vendit Edi Rama ka ritheksuar dhe një herë se data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet dhe as nuk do të ndryshohet.

Nëpërmjet një fotoje që tregon hapjen e fushatës të shpërndarë nga Rama në rrjetin social Facebook.

“30 qershor dhe pikë”, shkruan Rama, bashkangjitur fotos ku jepen detaj si ora, data dhe vendi.