“Nuk i mbaj dot lotët”, Agron Llakaj ndan hidhërimin e madh

Sot është ditë zie për të gjithë artin shqiptar.Muhamet Liko, një nga parodisët e Vlorës u nda nga jeta ditën e djeshme si pasojë e një ataku kardiak.

Vdekja e tij tronditi shqiptarët anembanë botës por më tepër miqtë e tij. Aktori i humorit Agron Llakaj përlotet teksa shkruan disa rreshta për Metin.

“‘Ata janë kater…Mosketieri i parë na la’. Lamtumire Meti i dashur…”: shkruan Llakaj.

Postimi i Agron LLakajt

Sot është një ditë e rende, e hidhur helm dhe e trishtuar. Lajmi qe ti Meti i dashur u nda nga ne, jo thjesht me beri te mos mbaj lotet, por humbja eshte e madhe, jo thjesht fizike per ty Meti i dashur, por per humorin shqip dhe per te gjithe shqiptaret qe humbem nje humorist te rralle, familja e dashura dhe Vlora një nga legjionaret e humorit shqiptar. ‘Ata jane kater … Mosketieri i pare na la’. Lamtumire Meti i dashur …