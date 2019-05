Moderatorja shqiptare e thotë troç: S’dua një të dashur me 200 euro rrogë!

Moderatorja e njohur e emisionit “Prive”, Liberta Spahiu, e ka thënë troç se do donte në krah një mashkull të realizuar, dhe që të kishte një buxhet të majmë.

Ndonëse nuk e cilëson veten si një materialiste, ajo është e mendimit se ai që do ti rrëmbejë zemrën, duhet që të ketë goxha lekë.

Bukuroshja së fundmi ka dhënë një intervistë për emisionin “Thumb”, ku tha se nuk do një të dashur me 200 euro rrogë.

“Më mirë një të dashur pa makinë dhe me era rozmarinë, apo një të dashur me një super makinë, por që i vjen era trëndelinë?”.

“Ndalu veç pak, nuk mund të them që jam materialiste, por nuk mund të them që kam qejf ta kem një të dashur me 200 euro rrogë”, tha Liberta.