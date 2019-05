Rama e kandidoi në Lezhë/ Basha: Ndreu duhet të ishte në qeli sot!

Kryeministri Edi Rama do të jetë në Lezhë ku do të prezantojë kandidatin socialist për bashkinë e Lezhës, Pjerin Ndreu.

Lideri i opozitës, Lulzum Basha e akuzoi Ndreun si pjesë të dosjes 184.

Basha: Pjerin Ndreu është për burg për vjedhjen e votave ne Dibër, Rama e bën kandidat fals në Lezhë Ka njoftuar se të shtunën, në procesin fals e kriminal zgjedhor, do të prezantojë kandidatin fals në Lezhë, njeriun që sot duhet të ishte në burg për shitblerjen e votave në Dibër.

Dosjen e shibtlerjes së votive në Dibër e ka kyçur, por të vërtetën nuk e kyç dot as Edi Rama e as Pjerin Ndreu. Duhet të ishte në burg për shitblerjen e votive në Dibër, sepse është kap[ur si pjesë e organizatës kriminale me dosjen 184.

Tani në vend që të ishte para drejtësisë, Edi Rama do ta sjellë kandidatin për burg dhe ta bëjë kandidat për kryetar bashkie. A mund ta pranoni ju këtë? Qytetarët: Joooo A mund ta pranojë Lezha këtë? Qytetarët: Joooo Dëgjoje mirë Edi Rama! Dëgjoje mirë Pjerin Ndreu! Dëgjoje Kurbinin, se nuk shkohet në Lezhë pa kaluar në Kurbin.