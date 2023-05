Gjoni-Ballës: Zgjohuni, hajde ndryshojmë sistemin zgjedhor

Deputeti i opozitës së re Ralf Gjoni deklaroi në seancën plenare se lidhur me interesat kombëtare duhet të lobohet bashkarisht.

Sipas tij, opozita është në Kuvend dhe i takon mazhorancës të çojnë bashkë përpara ndryshimin e sistemit zgjedhor.

“Iku ish opozita, boll u more me Pollon, na keni këtu. Vendet u plotësuan. Ne morëm vendet tona, çfarë prisni, hajde pra e ndryshojmë sistemin zgjedhor. Apo prisni ndonjë mesazh? Ta ndryshojmë sistemin me lista të mbyllura. Ju po bëni vetëm inflacion fjalësh, vijoni merreni me opozitën në rrugë”,- tha ai.

Gjoni nënvizoi ndër të tjera se mazhoranca duhet të tregojë se ka vullnet dhe dëshirë për t’i bërë këto ndryshime.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Zgjohuni, kemi forcën e ndryshimeve kushtetuese këtu. Zgjohuni t’i futemi punës e të ndryshojmë sistemin zgjedhor”.