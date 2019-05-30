70-vjeçari i sëmurë sorollatet në Hipotekën e Fierit, s’merr dot certifikatën e pronësisë
Emisioni BOOM sjell sot rastin e një 70-vjeçari i cili nuk po merr dot certifikatën e pronësisë.
Tafil Bregu, i cili vuan edhe nga probleme të rënda shëndetësore sorollatet në zyrat e Hipotekës në Fier.
Tafil Bregu: Unë po vijë ditë për ditë, jam i sëmurë me oksigjen. Do bëhet sot do bëhet nesër.
Punonjësja: Po zotëri, i kalova dje. Nuk ishe dje ti?
Tafil Bregu: Isha dje, pardje
Punonjësja: Ia kalova specialistëve
Tafil Bregu: Kur do ta marr unë?
Punonjësja: Ia kalova dje specialistëve që punojnë në këtë fushë
Tafil Bregu: Kur do ta marr se kam 1 vit e gjysmë?
Punonjësja: Nuk e shikoj unë dosjen zotëri e të them brenda javës apo brenda javës tjetër, ti e ke të mbyllur.
Tafil Bregu: Unë kam 1 vit e gjysmë dhe dhjetë ditë, dhjetë ditë
Punonjësja: Po ia kaloj sot për rikujtim. Tani unë deri këtu i kam kompetenca e mia. Nuk e punoj unë dosjen.
Tafil Bregu: Domethënë ne të presim, të rrimë. Ndërrohen drejtorët presim ne. Si mund të veproj ? Unë jam i sëmurë.
Punonjësja: Për momentin zotëri nuk është mbyllur akoma.
Tafil Bregu: Kur të vij unë?
Punonjësja: Do njoftoheni nga drejtoria jonë.
Gazetari BOOM takoi edhe drejtorin e Kadasrës në Fier, i cili premtoi se rasti i zotit Tafil Bregu do të zgjidhet.
Ervin Bushi, Drejtori i Katastrës Fier: Ne jemi interesuar si institucion. I jemi drejtuar me një shkresë agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronës sepse aty ku ndodhet prona e Tafilit ka pasur një problematikë me harta. Do të vazhdojmë të marrim përgjigjen nga institucioni përkatës dhe do ti japim zgjidhje problemit të Tafil Bregut. Dokumentacioni ka pasur mangësi për pjesën e hartës, por nuk ka qenë faji i qytetarit, por i institucioneve përkatëse. Ka pasur problem me mbivendosjen e hartave. E rëndësishme është që ne do ta shohim rastin me pozitivistet dhe do ti japim zgjidhje. /Ora News