Përfundon darka e Ramës me shtabin elektoral: PS hap fushatën më 1 qershor

Ka përfunduar pak minuta me pare darka e punës e kryeministrit Edi Rama me deputetët dhe ministrat në ambientet e vilës 31 në ish-bllok.

Darka u zhvillua për të koordinuar fushatën elektorale per zgjedhjet e 30 qershorit.

Mesohet se fushata elektorale do të nisë nga Tirana me një tubim elektoral që do të mbahet më 1 Qershor në ambientet e Parkut Olimpik ora 17:00.

Pjesë e kësaj darke pune është edhe i gjithë shtabi elektoral i PS përfshi edhe grupet e komunikimit.