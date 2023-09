"Data e zgjedhjeve të përgjithshme është afër, ja pse nuk hapet dosja 339"

I ftuar në studio ditën e sotme ka qënë anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike Eno Bozdo.

I pyetur për reagimin e partive CDU/CSU Bozdo u shpreh:

Unë besoj se ka hapsirë për dialog për sa kohë nukplotësohen disa kushte të rëndësishme. Është mëse i mirëpritur reagimi i tyre ku përsëri kryefjala e tyre ishte se duhet dëgjuar opozita. E thënë këtë theksojmë se Gjermania është gjithmonë mike e Partisë Demokratike dhe shqipëtarëve.

Shumë mirë që vjen një reagim i dytë nga CDU/CSU por duhet dialog dhe dialogu bëhet me 2 palë.

I pyetur nëse ka ndryshuar qëndrimi i CDU/CSU në optikën e tij, ish-deputeti ka folur për qëndrimet e PD.

“Zgjedhjet e parakohshme janë prioriteti i PD, por jo zgjedhjet lokale. Ne nuk kemi folur për shtyrje dhe nuk kemi përmenduar ndonjëherë diçka të tillë. Le të themi që zgjedhjet lokale nuk kanë qënë ndonjëherë qëllimi ynë, nuk kaën qënë problem i PD. Ne kemi kërkuar plotësimin e kushteve për të tjera kritere. Edi Rama nuk nuk ta drejtoi më vendin, dhe vendi ka nevojë për një zgjidhje të re.”

Lidhur me ‘dosjen 339’ Eno Bozdo u shpreh se 2 vite kanë qënë të mjaftueshme për të kuptuar që kjo dosje nuk do të mërret parasysh me seriozitetin e duhur.

“Dosja 339 ndodhet në sirtaret e prokurorisë që para 2 viteve. Ajo nuk është një dosje që sapo është dorëzuar në Prokurorinë shqiptare. Me Arta Markun është varrosur çdo lloj shprese, nga ana tjetër mungesa e Gjykatës Kushtetuesëe bënë të pamundur ndonjë aksion tjetër opozitare. Ajo që keni parë nëpërmjet mediave është vetëm 1/10 e së tërës. “

Ndërkohë i pyetur nëse rrezikonë Partia Demokratike apo jot ë dal nga sistemi Bozdo tha:

Besoj se risqet janë atje, opozita më e mirë është tek shqiptarët. Jashte sistemit ligjor politikë edhe mund të dalim por kjo nuk ka rëndësi, ne kemi popullin me vete.

Eno Bozdo ka vijuar më tej.

“Ne besojmë se partive opozitare u takon të kenë komisioner në KZAZ, duhet të zhdukim një mega skandal që mund të them. Mund të merren njerzit me presion nga administrate e shtetit për të votuar.”

Ai ka komentuar gjithashtu dhe protestat e mëhershme të opozitës duke treguar gjithashtu dhe se çfarë protet të ndodh në protestën e radhës së 2 qershorit.

“Unë besoj që opinion publiku është gjithmonë edhe më shumë i bindur që kohëzgjatja e protestës dhe aksionit opozitar, jo vetëm që nuk ka rrudhur energjinë opozitare por duket sikur e ka fuqizuar atë. Të mendoni që kjo ka 3 muaj që vazhdon.

Unë përpiqem që të bëj një dallim të madh mes asaj që quhet dhunë dhe asaj që quhet zemërim. Dhuna është e lokalizuar. Ajo që ne vërejmë është një zemërim i madh ndaj qeverisë. Deri më sot kemi parë zemërimin, me gjithë thirrjet e jashtëzakonshme në protestën e fundit me shumicën e rasteve dhe përpjekjeve për të ndaluar dhunëën arty prap kishte disa individ. Është e pamundur të kontrollosh qindra individ.”

Ndërkohë në një paralelizëm me zgjedhjet e viti 1996 duke krahasuar këtu jo vetëm vitet por dhe progresin që vendi ka bërë gjatë kësaj kohë.

“Ishte shumë e thjeshtë në mos e justifikueshme që veprimet e asaj opozite që sot është mazhorancë të shkonin ndesh me zgjedhjet e lira dhe demokratike. Nga 96’ deri në 2019 është një çerek shekulli demokraci ne ndodhemi në kushte të jashtëzakonshme, ku kryeministri ka mbjell dorgën, zhduki gjykatat, solli në pushtet krimineleët.

Duke filluar nga 96’ zgjedhjet më pak të dhunshme dhunshme, kanë ardhur në një përditsim dhe progres të vazhdueshëm. Me ardhjen e Edi Ramës të gjitha standartet kanë rënë dhe në këto kushte veprimet opozitare janë të justifikueshme. Pas 23 vitesh përpjekje ne jemi në një situatë shumë të keqe. Në këtë vend e keqa e madhe dhe ekuilibri i madh nis dhe mbaron nga zgjedhjet.”

Ndërkohë sa i përketë darës së zgjidhjes së krizës politike Bozdo është shprehur se e sheh këtë të fundit shumë afër.

“Unë shoh të afërt datën e zgjedhjeve të përgjithshme. Dhe besoj do të jetë një ditë e mirë për shqiptarët sepse ne si opozitë me popullin me vete do të garantojmë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme.PD gjithmoë ka sakrifikuar nga vetja për këto zgjedhje dhe sërish do e bëjë.”/Faxweb