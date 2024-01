AKU bllokon 257 kg mish, procesi kryhej në kushte të tmerrshme

Konfiskohen per asgjesim 257kg produkte mishi, bllokohet ambjenti ku kryhej therja e paligjshme e kafsheve te gjalla

Ne vijim te informacionit të ardhur në platformen e komunikimit te Autoritetit Kombetar te Ushqimit nga qytetare te pergjegjshem qe njoftojne raste te cenimit te sigurise ushqimore, Drejtoria Rajonale e AKU ne Durres ushtroi kontroll ne subjektin Ramiz Shala (Katundi i Ri, Durres) per therjen e paligjshme të kafshëve të gjalla dhe tregtimit të produkteve ushqimore të pasigurta.

Nga kontrolli i ushtruar rezultoi se subjekti kryente procesin e therjes së kafshëve të gjalla në mënyrë të paligjshme në një ambjent të improvizuar, ngjitur me njësinë e tregtimit të mishit. Ambjenti ishte tejet i amortizuar, i vogel ne hapsire dhe nuk plotesonte asnje norme të kritereve higjeno-sanitare apo teknike-teknologjike per procesin e therjes se kafsheve te gjalla. Mbetjet teknologjike te procesit te therjes së kafshëve të gjalla (ujërat, gjaku etj…), përfundonin në kanal duke mos u grumbulluar dhe u trajtuar në ndonjë ambjent të posacëm, duke kontaminuar keshtu mjedisin përreth.

Ne te njejtat mjedise të papërshtatshme ku kryhej therja e kafsheve te gjalla, subjekti përgatiste në mënyrë të paligjshme edhe produkti ushqimor “Sallam” per te cilin subjekti nuk kishte asnje dokumentacion ne formen e kartes teknologjike apo etikete, mbi përbërësit dhe proçesin e pergatitjes së tij.

Në subjekt u evidentuan 257 kg produkte ushqimore (mish dhe nenprodukte te tij) të pacertifkuara e të pavulosura nga veterineri zyrtar dhe pa dokumentacionin përkatës (specifikisht 219 kg mish gjedhi, 14 kg mish deleje dhe 24 kg sallam).

Per shkeljet e evidentuara, AKU vendosi masat administrative: