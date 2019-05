Capital T planifikon të lërë muzikën?

Capital T është një ndër këngëtarët më të preferuar dhe të suksesshëm shqiptarë dhe ditën e sotme ka shpërndarë një lajm mjaft të gëzueshëm për të gjithë fansat e tij.

Ai ka lajmëruar se më datën 1 qershor do të publikojë një bashkëpunim të ri dhe me aq sa dëgjuam nga videoja e tij e fundit në Instagram do të jetë: Wow!

Gjithashtu së fundmi, si rrallëherë Capital T ka vendosur që të komunikojë me disa nga ndjekësit e tij përmes rubrikës me pyetje dhe përgjigje në Insta Story.

Mirëpo një pyetje e cila tërhoqi vëmendjen tonë dhe për të cilën këngëtari nuk është përgjigjur asnjëherë publikisht më parë është kjo: “Ke menduar ndonjëherë që ta lësh muzikën?”

Ndërkohë përgjigja e tij na befasoi: “Shpeshherë!”