Berisha mesazh Ramës: Vëri gishtin kokës, durimi e ka një kufi

Ish-kryeministri Sali Berisha i ka dhënë nje mesazh kryeministrit Rama që ai të largohet. Qytetarët tha Berisha do ti bëjnë gjyqin politike që ta mbajë mend gjithë Evropa.

Berisha: Kam një mesazh për mostrën që këta burra e kanë shpallur sot mostra.

Ti vejë gishtin kokës sepse durimi ka një kufi edhe 300 pashë nën tokë të futet do ta krehin, do t’iu bëjnë një gjyq publik ta mbajë mend gjithë Evropa nëse vazhdon me idenë për të rrëmbyer pluralizmin politik.

Nuk ka forcë në botë që ti mposhtë qytetarët.

Si ju duket qëndrimi i ndërkombëtarëve?

Berisha: Kryetari i opozitës ka dhënë përgjigjen më të ndershme dhe më të drejtë dhe unë e mbështes përgjigjen e tij.