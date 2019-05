Vasili: Çudi si Tereza May nuk pyeti Ramën për dorëheqjen

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka krahasuar dorëheqjen e sotme kryeministres britanike, Tereza May me qëndrimin e Edi Ramës për të mos u larguar nga pushteti me çdo kusht.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit në Facebook:

Çudi se si edhe Tereza May pas Kurz nuk pyeti Edi Ramen për dorëheqjen? Tereza May deklaroi dorehehjen e saj ne reflektim te situates politike ne Angli. Çudi e madhe është se si May ashtu si kancelari austriak Kurz nuk e pyeti fare Edi Ramen si qendrestari me ‘interesant’ ne Europe, që nuk jep dorëheqjen.

Po Edi Rama ka te drejte. Shqiperia e Edi Rames ndrin duke filluar qe nga ai vete.

Shqiperia ndrin si Kolumbia e Europes,si vendi me i varfer ne Europe,si vendi me emigracionin me te larte te te rinjve,si vendi me i korrupruar i Europes,si vendi ku krimi rremben votat si ne asnje vend te Europes dhe ideatori dhe udheheqesi i ketij ndriçimi eshte ai vete Edi Rama.

Ndaj Edi Rama nuk jep doreheqjen vetem per shume pak kohe…..sigurisht!

Tereza May dha doreheqjen sepse ajo nuk ka asnje arritje te shenuar si keto te Edi Rames. Mire do te bente qe May te mos gabonte si kancelari austriak Kurz, dhe ta pyeste Edi Ramen per doreheqjen e saj,por me sa duket ajo nuk kishte kohe per te humbur me nje te ‘vdekur qe ecën’.

Tereza May ‘gaboi’ rende qe e mbylli me dinjitet,Edi Rama ‘ka te drejte’ ai do që ta mbylle turperisht mandatin e tij shqepur gjithandej,ky eshte edhe objektivi i tij i fundit….suksese atij!.