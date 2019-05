Izolimi i VIP-ave të dënuar, Arta Marku i jep urdhër Donika Prelës

Prokurorja e pergjithshme i ka percjelle krimeve te renda urdherin per te nisur zbatimin e masave per izolimin e te denuarve e te burgosurve VIP.

Lajmi eshte bere me dije nga burime zyrtare qe thane se sot, datë 24. 05. 2019, Prokurori i Përgjithshëm, nxori Udhëzimin e Përgjithshëm në lidhje me Regjimin e Posaçëm në Burgun e Sigurisë së Lartë.



Ky udhëzim mundëson zbatimin e ndryshimeve të ligjit nr.9888, datë 10.3.2008 “Për Trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, në lidhje me aplikimin prej SPAK të vendosjes së të dënuarve me rrezikshmëri të lartë, në seksion me Regjim të Posaçëm.



Sipas këtij Udhëzimi, deri në krijimin e SPAK ngarkohet Prokuroria e Krimeve të Rënda në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë.