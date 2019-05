Gjuzi lëshon një tjetër perlë: Rama s’di ti japi biçikletës dhe makinës

Deputeti i cili mori mandatin pasi opozita vendosi që të linte kuvendin Kujtim Gjuzi ka qenë i ftuar në një studio televizive ku ka lëshuar edhe “perlën” e radhës.

Kreu i Partisë Konstervatore Kujtim Gjuzi nga emisioni “360 Gradë” tregoi se kryeministri Rama nuk di ti japë biçikletës,. As makinës, madje tregoi një situatë kur kishtë ardhur më skuadrën kombëtare në Tiranë dhe i ishin bërë pantallonat me njollë ai vet, Gjuzi pra e kishte mësuar se si të kthente pantallonat mbrapsht që të mos dukeshin.

Gjuzi: Qëse Rama nuk di të qepë, një dhe që nuk di ti japë biçikletës, dy besoj se e dini.

Zheji: Jo këtë të bicikletës nuk e dija.

Gjuzi: Atëherë po ju them kur ju linin bicikletën para Bashkisë së sotme pse nuk e merrnit bicikleten zoti Rama.

Unë kam qenë pronar i një autoshkolle. Nëse do kishte ardhur për të mësuar në instruktorët e mi Rama do kishte mësuar edhe do ta drejtonte shumë mirë shtetin.

Kur keni qenë në skuadrën kombëtar, babi jot të ka dërguar me skuadrën kombëtare të luash dhe ke ardhur me pantallona zhinse dhe atlete të bardha në tiranë dhe pasi tu bënë me njollë, dhe the si tja bëjmë me këtë njollë se nuk hiqet. Të mësova të hiqje njollat dhe i kthyem pantallonat së papthi…..