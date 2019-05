Vladimir Putin do të drejtojë emisionin e tij në BBC, njihuni me skenarin e përgatitur

BBC do të transmetojë një shfaqje të parazgjedhur me një Vladimir Putin të animuar. Publikuesi i U.K. ka urdhëruar dy episode pilot të “Tonight Ëith Vladimir Putin”, një shfaqje gjysmë të shkruar me fjalim të organizuar.

Të intervistuarit do të JENË nga bota e televizionit britanik dhe kulturës popullore. Specialisti i efekteve vizuale Framestore ka përdorur teknologjinë e kapjes së performancës për të mundësuar karakterin 3D të animuar të Putinit për të ecur rreth grupit dhe për të bashkëvepruar me mysafirët.

Ideatorët dhe organizatorët e këtij shoqë thanë se Putin i animuar do të shihet duke u përpjekur të kapet me feminizmin dhe diversitetin. “Lojtari më i preferuar i të gjithëve në botë, Vladimir Putin, më në fund ka arritur qëllimin e tij përfundimtar: një shfaqje në BBC”.