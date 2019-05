Nën kërcënime të vazhdueshme, atasheu amerikan për mbrojtjen: 2 rreziqet më të mëdha

Atasheu amerikan për mbrojtjen James Hilton në Konferencën për Sigurinë në Ballkanin Perëndimor nënvizoi se Shqipërisë aktualisht i kanosen rreziqet e e jashtme duke iu referuar Rusisë dhe Iranit, shtete të cilat sipas Hilton po punojnë fuqishëm për minimin e demokracive në rajon e botë si dhe rritjes së mbështetjes ndaj ekstremizmit fetar.

“Irani vazhdon ndikimin dhe veprimet e tij keqdashëse nëpër botë – dhe e dimë se ai ka shënjestruar Shqipërinë. Ne e mirëpresim mesazhin e qartë të Shqipërisë për udhëheqësit e Iranit se mbështetja e tyre për terrorizmin nuk do të tolerohet. Ne të gjithë duhet të qëndrojmë kundër sjelljes së pamatur të Iranit në Evropë dhe në të gjithë globin. Udhëheqësit e Rusisë janë një tjetër sfidë e jashtme. Kremlini duket i vendosur për të minuar institucionet demokratike në mbarë botën dhe për të mbjellë ndarje mes nesh.”, tha Hilton.

Atasheu ushtarak i mëshoi dhe demokracisë së brishtë shqiptare, korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend si disa prej kërëcënimeve serioze të brendshme.

Fjala e plotë:

Presidenti Meta, Ministrja Xhaçka, ambasadorë të nderuar dhe mysafirë, miq e kolegë të shquar.

Faleminderit për mundësinë që të flas me ju për një temë që ne të gjithë e kemi të dashur: sfidat e sigurisë në Ballkan gjatë tranzicionit euroatlantik.

Unë do të kaloj minutat e mia të shkurtra me ju këtë mëngjes duke diskutuar dy nga këto sfida të sigurisë: kërcënimet e jashtme dhe kërcënimet e brendshme. Kërcënimet e jashtme vijnë nga aktorë të huaj. Kërcënimet e brendshme lindin nga institucionet e dobëta demokratike.

Pasi Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria rivendosën marrëdhëniet në mars të vitit 1991, Shtetet e Bashkuara e kanë ndihmuar Shqipërinë të bëhet një kontribuese globale e sigurisë.

Ne gjithashtu vazhdojmë të mbështesim zhvillimin e Shqipërisë si një demokraci e qëndrueshme dhe e begatë dhe ekonomi e tregut të lirë. Shqipëria, nga ana tjetër, e ka përqafuar Amerikën dhe lidhjet e forta transatlantike. Si një partner i qëndrueshëm i Shteteve të Bashkuara dhe një aleat i fuqishëm i NATO-s, Shqipëria ka punuar me ne për të mbështetur prioritetet e përbashkëta të politikës së jashtme, duke përfshirë përpjekjet për të mposhtur ISIS-in, kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe për të luftuar ndikimin malor të vendit të tretë në rajon. Ndërsa kemi arritur sukses të madh së bashku gjatë 28 viteve të fundit, puna jonë nuk ka përfunduar. Irani vazhdon ndikimin dhe veprimet e tij keqdashëse nëpër botë – dhe e dimë se ai ka shënjestruar Shqipërinë. Ne e mirëpresim mesazhin e qartë të Shqipërisë për udhëheqësit e Iranit se mbështetja e tyre për terrorizmin nuk do të tolerohet. Ne të gjithë duhet të qëndrojmë kundër sjelljes së pamatur të Iranit në Evropë dhe në të gjithë globin. Udhëheqësit e Rusisë janë një tjetër sfidë e jashtme. Kremlini duket i vendosur për të minuar institucionet demokratike në mbarë botën dhe për të mbjellë ndarje mes nesh.

Këto kërcënime nuk janë thjesht retorikë. Rusia ka përdorur sulme me agjentë nervorë dhe aktivitete të dëmshme kibernetike. Ajo ka shkelur sovranitetin e Ukrainës dhe Gjeorgjisë duke zënë tokat e tyre të njohura ndërkombëtarisht. Këto lloje të kërcënimeve ndodhin në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, brenda kufijve të NATO-s. Shqipëria ka qenë anëtare e NATO-s për 10 vjet, dhe për 10 vjet, Shqipëria e ka bërë Aleancën tonë më të fortë. Edhe para se të bashkohej me Aleancën, Shqipëria qëndroi krah për krah me NATO-n në Afganistan, Kosovë, Bosnjë, Irak dhe misione të tjera.

Shqipëria ka ndarë të mirat e NATO-s, por gjithashtu ka ndarë dhe barrën. Shqipëria kontribuon me më shumë trupa për banor sesa gati të gjitha vendet e tjera evropiane. Ashtu si Shqipëria, ne mbetemi të përkushtuar ndaj parimit që gjithmonë do të jemi më të fortë së bashku. Për ta bërë Aleancën më të fortë, Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për zgjerimin e anëtarësimit në NATO, duke përfshirë mbështetjen e Maqedonisë Veriore si aleati i 30-të. Dyert e NATO-s duhet të mbeten të hapura për anëtarët e rinj që ndajnë vlerat tona dhe premtimin tonë për mbrojtje kolektive. Çdo aleat i ri forcon mbrojtjen kolektive të NATO-s dhe aftësinë për të mbrojtur paqen dhe begatinë tonë.

Përfitimet e anëtarësimit nuk vijnë pa kosto. Shqiptarët kohët e fundit paguan çmimin përfundimtar dhe dhanë sakrificën e fundit ndërsa shërbente me forcat e NATO-s në Letoni. Ne të gjithë u brengosëm bashkë me ju dhe i shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes dhe miqve të Major Tanushit dhe Rreshterit Hasanaj. Së bashku, ne e nderojmë shërbimin dhe sakrificën e tyre. Një sfidë e dytë e sigurisë nuk qëndron vetëm jashtë kufijve të secilit vend, por brenda. Ne duhet të përballemi me kërcënimet e brendshme që minojnë vendet e Ballkanit Perëndimor. Kundërshtarët tanë e dinë se forca jonë nuk matet vetëm me njësitë ushtarake.

Fuqia jonë vjen gjithashtu nga një angazhim i përbashkët për të drejtat dhe përgjegjësitë e qenësishme për demokracitë tona, siç janë liritë personale që gëzojmë dhe integriteti dhe transparenca e qeverive që na përfaqësojnë. Këto janë forcat tona më të mëdha. Këto janë vlerat dhe parimet për të cilat qëndrojmë dhe mbrojmë.

Për të mbështetur dhe për të nxitur siguri më të gjerë brenda kufijve të Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të promovojnë zhvillimin demokratik të Shqipërisë dhe të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Ne besojmë se aspiratat e Shqipërisë për në BE dhe reformat që ato sjellin do të çojnë në më shumë prosperitet dhe stabilitet për vendin dhe për rajonin në përgjithësi.

Procesi i pranimit në BE do të forcojë aleancën midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe do të solidifikojë themelet për një Europë që është e fortë dhe e lirë. Lajm i mirë është se Shqipëria po shkon në drejtimin e duhur, megjithëse përparimi duhet të vazhdojë.

Për të krijuar një mjedis ekonomik që përfitojnë të gjithë, përparimi duhet të vazhdojë në sundimin e ligjit dhe çrrënjosjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Reforma në drejtësi po ndodh, sepse shqiptarët meritojnë një sistem gjyqësor të sinqertë dhe transparent, ashtu si të gjithë popujt e rajonit.

Shqipëria dhe pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor nuk qëndrojnë vetëm. Ata qëndrojnë krah për krah me njëri-tjetrin dhe me Shtetet e Bashkuara. Vetëm duke punuar së bashku mund të kapërcejmë kërcënimet e jashtme dhe të brendshme të sigurisë në rajon dhe të vazhdojmë marshimin transatlantik të palëkundur.